Blumenhändler in Deutschland

Floristen aus deutschland

Hier finden Sie eine Karte mit allen handwerklichen Floristen, die in Deutschland vertreten sind. Der Beruf des Floristen wird immer seltener: Jedes Jahr schließen viele Geschäfte. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, wurde die Beobachtungsstelle für Floristen in Deutschland ins Leben gerufen. Die Karte zeigt in Echtzeit, wie sich die Situation in ganz Deutschland entwickelt.

Warum ist der Beruf des Floristen bedroht? 1) Die großen Einzelhandelsketten können heute Sträuße zu sehr niedrigen Preisen herstellen. 2) Internationale Blumenlieferanten können Blumen nach Deutschland verschicken, was die Konkurrenz für lokale Floristen erhöht.

Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, hat der deutsche Floristenverband eine Website eingerichtet, auf der die besten Blumenversanddienste anhand von Kriterien wie Preis, Frische der Blumen und Lieferkosten verglichen werden können.